Учреждения профтехобразования Беларуси начали прием документов

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения образования Беларуси сегодня начали прием документов от абитуриентов для получения профессии рабочего, служащего с профессионально-техническим образованием, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

На уровень профтехобразования планируется принять 31 тыс. человек. Это на 1,3 тыс. больше по сравнению с набором в 2017 году. Для обучения за счет средств бюджета предусмотрено 30,8 тыс. мест.

В структуре приема сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят около 80%.

Прием ведут 134 учреждения профессионально-технического образования по более чем 250 профессиям. Кроме того, на обучение по рабочим профессиям набирают 48 учреждений образования других уровней, реализующих образовательные программы профтехобразования.-0-