Учреждения соцобслуживания получат пять микроавтобусов от Республики Корея

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Республики Корея в Беларуси подарит пять автомобилей "ГАЗель" белорусским учреждениям социального обслуживания, сообщили БЕЛТА в Министерстве по труду, занятости и социальной защите.
Автомобили для работы с подопечными и оказания услуг населению получат Республиканский интернат ветеранов войны и труда, Каменецкий территориальный центр социального обслуживания населения, Территориальный центр социального обслуживания населения Дубровенского района, Рогачевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, Жуховичский дом-интернат.
Торжественное мероприятие по передаче микроавтобусов состоится 27 июня в Республиканском интернате ветеранов войны и труда в поселке Ждановичи Минского района. Ожидается, что в нем примут участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и посол Республики Корея в Беларуси Ким Ёнг Хо.-0-
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