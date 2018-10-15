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Удача – тоже женщина! Во вторник призы от "Евроопт" разыграют звездные многодетные мамы – Лариса Грибалева и Наталья Цилинская!

Общество 15.10.2018 | 09:00
В этот вторник 70-ю квартиру в Минске от "Евроопт" разыграет заслуженная артистка Беларуси, мама троих детей Лариса Грибалева!
В этот вторник 70-ю квартиру в Минске от "Евроопт" разыграет заслуженная артистка Беларуси, мама троих детей Лариса Грибалева!

День матери в нашей стране отпраздновали в воскресенье, но, согласитесь, такой чудесный праздник явно стоит того, чтобы продлить его еще хотя бы на несколько дней. Вот и розыгрыш призов юбилейного, 90-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт", который состоится завтра, 16 октября, будет также посвящен самым дорогим и любимым в нашей жизни женщинам - мамам!

Тем более что участвовать в розыгрыше призов будут игровые коды, полученные за покупки с 8 по 14 октября. А значит, немалое их количество было начислено и за приятные сюрпризы, приобретенные к празднику для наших любимых мам в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", где в это время проводились специальные акции.

В день праздника эти покупки принесли много ярких и положительных эмоций нашим близким! А уже завтра каждая из них может стать еще и необыкновенно удачной! В этот вторник в столичном "Е-Сити" на ул. Денисовской, 8 среди покупателей минувшей недели будут разыграны квартира в новостройке Минска, 5 семейных внедорожников "Джили Атлас" и более 20 000 денежных призов!

Также вестником удачи станет белорусская велогонщица, заслуженный мастер спорта, мама четверых детей Наталья Цилинская
Также вестником удачи станет белорусская велогонщица, заслуженный мастер спорта, мама четверых детей Наталья Цилинская

Удачу участникам игры будут приносить известные белорусские персоны, которым самая важная роль женщины известна не понаслышке – певица, телеведущая, актриса, заслуженная артистка Беларуси, мама троих детей Лариса Грибалева и белорусская велогонщица, заслуженный мастер спорта, мама четверых детей Наталья Цилинская.

Согласитесь, какой семье не пригодится квартира в Минске? Тем более такой отличный вариант! Просторная и светлая квартира расположена в столичном микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. Инфраструктура района, где находится "дом удачи", удовлетворяет все потребности современного горожанина: здесь и школы, и новая поликлиника, и развитое транспортное сообщение, и крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. К слову, и стоимость у квартиры очень даже солидная – почти 118 тыс. рублей!

Какой семье не пригодится квартира в Минске? Тем более такой отличный вариант!
Какой семье не пригодится квартира в Минске? Тем более такой отличный вариант!

Всегда кстати для любой семьи и практичный внедорожник, на котором удобно путешествовать с детьми по городу и за его пределами. А во вторник таких автомобилей разыграют сразу пять! Это будут стильные "Джили Атлас" с автоматической коробкой передач и стоимостью 40 000 рублей каждый!

Кстати для любой семьи и практичный внедорожник, на котором удобно путешествовать по городу и за его пределами!
Кстати для любой семьи и практичный внедорожник, на котором удобно путешествовать по городу и за его пределами!

И, конечно, не стоит забывать о более 20 000 денежных призов, которые найдут своих обладателей 16 октября!

Приходите завтра к 18.20 в минский ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8 – и увидите все своими глазами! А если заглянуть в студию игры "Удача в придачу!" не получается, присоединяйтесь к розыгрышу в прямом эфире на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by или на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" до начала розыгрыша будет размещен список всех зарегистрированных участников 90-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же можно будет найти список всех победителей.

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл" … Каждая покупка может стать удачной!
"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл" … Каждая покупка может стать удачной!

И, конечно, запасайтесь игровыми кодами нового тура, который стартовал с понедельника. В следующий вторник, 23 октября, будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Прекрасный повод, чтобы заглянуть на этой неделе в магазины "Евроопт", "Брусничка" или на сайты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Игровой код вы получите за каждые 10 рублей в чеке, где присутствует хотя бы один "товар удачи". Главное, не забудьте использовать при оплате дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Даже один игровой код может стать удачным, а чем больше их – тем больше шансов на успех!

Смотрите розыгрыш призов в этот вторник, запасайтесь игровыми кодами следующего тура – и пускай каждая ваша покупка будет удачной!

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