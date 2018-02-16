"Удаче в придачу" - 2 года! В понедельник Александр Солодуха разыграет ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру от "Евроопт", а покупатели - машины и деньги!

"Удаче в придачу!" исполняется два года! И за это время игра стала по-настоящему народной! Среди покупателей магазинов "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" разыграно 35 квартир, 146 автомобилей, 320 путевок на двоих на лучшие курорты мира. И более 1 млн денежных призов!

Многим белорусам их обычные покупки уже помогли изменить жизнь к лучшему! А игра продолжается - и ставки растут! В этот понедельник в честь второго дня рождения "Удачи в придачу!" будет разыграна 2-комнатная квартира в Минске! Также своих обладателей найдут три внедорожника "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов! Победителей 56-го тура определят самый народный исполнитель белорусской эстрады Александр Солодуха, известный юморист Евгений Крыжановский, а также покупатели "Евроопт"!

Любимец публики и человек-праздник Александр Солодуха уже не раз приносил удачу участникам народной игры. И в праздничном розыгрыше снова станет "улыбкой фортуны"! Яркий и харизматичный артист вытянет семь цифр из лототрона, определив, кому же достанется 2-комнатная квартира в престижном районе Минска!

И это уже 36-я квартира от "Евроопт", которая станет принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" Столичные апартаменты находятся по адресу ул. Мястровская, д. 5. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. И стоимость у жилья солидная - более 165 тыс. рублей, или свыше $80 тыс.! Не приз, а мечта! И даже если победитель сам не соберется переехать в столичную квартиру, ее всегда можно сдавать и получать солидный доход!

Квартира в престижном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

А три новеньких "Хендэ Крета" и крупные денежные призы по 1000 рублей разыграют покупатели "Евроопт"!

Найти владельцев стильным внедорожникам (уже 147-й, 148-й и 149-й по счету!) помогут сотрудник компании "Морозпродукт" Светлана Потапова из Осиповичей и артист музыкального театра Александр Киселев из Минска. А еще один автомобиль разыграет известный юморист Евгений Крыжановский, который стал звездным гостем в самом первом розыгрыше!

Три модных и практичных "Хендэ Крета" разыграют юморист Евгений Крыжановский и покупатели "Евроопт"!

Минчанин Юрий Федюкович, выигравший денежный приз в 1-м туре игры, определит, кому же достанутся 50 крупных сумм по 1 000 рублей каждая. Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 000 денежных призов!

Также своих обладателей отыщут более 50 000 денежных призов! А вы уже запаслись игровыми кодами?

Приходите на праздничный розыгрыш в столичном ТРЦ "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8! Шоу будет зажигательным и очень интересным! Или присоединяйтесь к розыгрышу в прямом эфире из любой удобной вам точки страны и следите за происходящим в режиме реального времени. Прямая трансляция начнется в 18.20 на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.

Успейте до вечера воскресенья забежать за нужными покупками в ближайший "Евроопт" или "Бруснічку" либо сделать заказ на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте захватить "товар удачи" и использовать дисконтную карточку "Е-плюс". И все игровые коды за ваши покупки, сделанные с 12 по 18 февраля включительно, примут участие в розыгрыше ценных призов уже в понедельник!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 19 февраля!

Присоединяйтесь к игре, совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!