Указ №13 о господдержке при жилищном строительстве отменять не планируется - Минстройархитектуры

20 июля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Указ №13 от 6 января 2012 года "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений" отменять не планируется. Об этом заявила сегодня журналистам начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Затуринская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Указ №13 работает параллельно с указом №240 (об адресном субсидировании в жилищном строительстве. - Прим. БЕЛТА.). По указу №13 предоставляются льготные кредиты в объеме только возвратных средств от граждан, получивших кредитные ресурсы ранее. Действие указа №13 будет заканчиваться, но отменять мы его не планируем", - сказала Татьяна Затуринская.

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