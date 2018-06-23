Укрепление семейных и духовных ценностей остается в центре внимания БСЖ - Щеткина

23 июня, Молодечно /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Укрепление семейных и духовных ценностей остается в центре внимания Белорусского союза женщин. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина сегодня на выездном заседании правления БСЖ в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина как национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития проинформировала о проводимой работе. По оценке международных экспертов, в Беларуси на государственном уровне принимаются все необходимые для этого меры, рассчитанные в том числе на средне- и долгосрочную перспективу. В целом, по словам Марианны Щеткиной, важна системная совместная работа на государственном уровне, существенный вклад в которую делает и БСЖ.

Выездное заседание посвящалось проектам Минской областной организации БСЖ, направленным на устойчивое развитие. Акцент был сделан на инициативах, имеющих социальную значимость. Речь идет о работе по повышению статуса женщин в обществе, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, популяризации семейных ценностей и материнства, пропаганде здорового образа жизни.

Члены правления Белорусского союза женщин, а также председатели областных организаций союза, члены президиума и правления Минской областной организации изучили опыт Молодечненской районной организации БСЖ. Женщины познакомились с работой первичных организаций союза на предприятиях и в учреждениях Молодечно.

Они также приняли участие в открытии художественного пленэра "Молодечно Art-2018", посвященного Году малой родины, с участием художников из Беларуси, России, Китая, Украины, Литвы и Индии. Инициатором и идейным вдохновителем этого проекта является председатель Минской областной организации БСЖ Светлана Сороко, которая на церемонии открытия подчеркнула роль культурного взаимодействия в объединении народов разных стран. В Молодечно реализуется много культурных мероприятий республиканского масштаба. И свой вклад в них вносят представительницы Белорусского союза женщин.

Церемония открытия пленэра состоялась во Дворце культуры, где были представлены выставки, отражающие деятельность первичек БСЖ.-0-