Улетают по пятницам! МТС назвал самые оживленные дни и месяцы для Национального аэропорта

Пассажиры Национального аэропорта Минск больше всего пользуются интернетом по пятницам. Мобильный оператор МТС назвал самые оживленные дни и месяцы для главной воздушной гавани страны, основываясь на общем объеме потребления интернет-трафика своими абонентами.
Потребление мобильного интернета среди авиапассажиров меняется в зависимости от дня недели. Пик расхода трафика почти всегда приходится на пятницу. Тенденция объяснима: в конце рабочей недели немало белорусов или иностранных специалистов улетают на выходные в другие страны.
Самым жарким месяцем выступает август - в этот месяц абоненты МТС наиболее активно пользуются интернетом на территории аэропорта. Большую роль здесь играют туристы, путешествующие в последний месяц лета.
В МТС также подсчитали, где на границе белорусы больше всего общаются и сидят в интернете. Как выяснилось, звонят чаще всего с пункта пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе. Больше всего SMS туристы отправляют в пункте пропуска "Берестовица" на границе с Польшей. А вот интернет-трафик абоненты МТС наиболее активно используют в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой.
Белорусы активно потребляют интернет-трафик и за границей - за последний год его использование выросло более чем в 10 раз. Большую роль в этом сыграл запуск услуги
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