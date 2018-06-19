19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Данько. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Владимир Данько родился 14 декабря 1941 в д.Сервечь Кореличского района Гродненской области. Начал службу в органах внутренних дел в 1965 году. В 1981-1985 годах - заместитель начальника, начальник управления охраны общественного порядка МВД БССР, в 1985-1991 годах - начальник УВД Гродненского облисполкома. С 1991 года - заместитель министра внутренних дел Беларуси. В 1994 году возглавил МВД, а в 1995-1999 руководил Академией МВД.

За многолетнюю плодотворную работу в органах внутренних дел, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в республике, заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и научных кадров награжден орденом "За службу Родине" III степени, за активное участие в обеспечении общественного порядка в период подготовки и проведения XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве - медалью "За отличную службу по охране общественного порядка", другими государственными и ведомственными наградами.-0-