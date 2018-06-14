Умер известный белорусский ученый-онколог Иосиф Залуцкий

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 68-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался известный ученый-онколог, директор Института физиологии Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент НАН, доктор медицинских наук профессор Иосиф Залуцкий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Прощание с Иосифом Залуцким начнется 15 июня в 11.00 в Белорусской медицинской академии последипломного образования. Гражданская панихида состоится в 12.00.

Вся жизнь Иосифа Викторовича была связана с медициной. Он окончил Минский государственный медицинский институт. С 1978 года работал в Белорусском НИИ онкологии и медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР (с 2007-го - Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова), в 1990-1991 годах - старший научный сотрудник, руководитель отделения, с 1994 года - заведующий отделением, в 2000-2009 годах - директор центра. Одновременно в 1999-2007 годах - заведующий кафедрой Белорусской медицинской академии последипломного образования. В 2010 году стал заместителем академика-секретаря отделения медицинских наук НАН Беларуси и директором Института физиологии НАН Беларуси.

Иосиф Залуцкий - известный ученый в области онкологии. Основное направление научных исследований - разработка и внедрение методов реконструктивно-пластической хирургии при комбинированном и комплексном лечении злокачественных опухолей. На основе обширного экспериментального и клинического материала Иосиф Залуцкий впервые в странах СНГ провел фундаментальные исследования, позволившие обосновать принципиальную возможность использования микрохирургических технологий в онкологии. Важной вехой в развитии отечественной онкологии стало разработанное им приоритетное направление - изучение возможностей реконструктивных и восстановительных операций как ведущего звена медицинской реабилитации онкологических больных. Осуществлена на практике идея выполнения органосохраняющих радикальных операций у больных опухолями опорно-двигательного аппарата, мягких тканей, головы и шеи. Стало возможным возвращать к социальной и трудовой деятельности больных с вторичными лимфедемами верхних конечностей после комбинированного и комплексного лечения рака молочной железы, фарингостомами при опухолях гортани, закрытие дефектов при обширных лучевых язвах.

Иосифом Залуцким и его учениками теоретически обоснованы и широко используются для восстановительного лечения и реабилитации онкологических больных физические методы терапии (лазеро- и КВЧ-терапия, лекарственный электрофорез, магнитотерапия). Работы ученого в области организации противораковой борьбы, эпидемиологии рака носят новаторский характер и легли в основу международных проектов.

Иосиф Залуцкий - автор более 445 научных и научно-методических работ, в том числе 250 статей, 10 монографий, учебников, руководств, 32 методических рекомендаций и инструкций на применение, 28 патентов. Под его руководством защищены пять докторских и 16 кандидатских диссертаций, подготовлены к защите две кандидатские диссертации по специальности "Онкология".-0-