11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер первый министр здравоохранения Республики Беларусь Василий Казаков, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Прощание с ним состоится сегодня в 13.00 в Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Василий Степанович Казаков родился 20 февраля 1935 года. Окончил Минский мединститут. В 1959-1960 годах работал врачом-терапевтом, в 1960-1965-м был заместителем главного врача Хотимской районной больницы, в 1965-1972 годах - главным врачом Костюковичского района. В 1972-1978 годах занимал пост заместителя заведующего отделом здравоохранения Могилевского облисполкома. В 1987-1990 годах был заместителем министра здравоохранения БССР, с 1991 по 1994 год - министром здравоохранения Республики Беларусь. Затем стал главврачом одного из белорусских санаториев-профилакториев.-0-