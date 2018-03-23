Уничтожение бронетехники условного противника отработали белорусские военные в ходе проверки ВС

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе продолжающейся проверки Вооруженных Сил, механизированный батальон из состава 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады отработал задачи по блокированию и уничтожению колонны бронетехники условного противника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Одно из подразделений батальона в районе Волковыска блокировало и уничтожило условного противника. Перед этим рота совершила марш более 20 км. После выполнения учебно-боевой задачи подразделение в полном составе вернулось в пункт постоянной дислокации.
Противовоздушное и истребительно-авиационное прикрытие действий войск осуществляли боевые расчеты зенитных ракетных подразделений и экипажи авиации. Для выдачи информации о воздушной обстановке была развернута группировка радиотехнических войск. Экипажи учебно-боевых самолетов Як-130, истребителей МиГ-29, вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-24 выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению колонны бронетехники и диверсионно-разведывательных групп условного противника.-0-
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