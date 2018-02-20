20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уничтожение гнезд птиц в Беларуси запрещено до 15 августа, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).
Согласно изменениям в законе "О животном мире", которые вступили в силу 30 июня 2016 года, сдвинуты сроки допустимой обрезки деревьев и разрушения гнезд птиц. Разрушение нежилых гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях, теперь разрешено с 15 августа по 15 февраля.
Изменения в законе направлены на сохранение сов, грачей и других видов птиц. После 15 февраля в прошлогодних гнездах грачей в городах могут загнездиться ушастые совы. В апреле яйца есть уже и в гнездах грачей.
В АПБ напомнили: если необходимо убрать гнезда - делать это нужно осенью или зимой. Обрезка веток с гнездами после 15 февраля незаконна, нарушителей ждут штрафы. Организация просит сообщать о нарушителях в Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды или областные комитеты.-0-
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