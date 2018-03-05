Унификация законодательств Беларуси и России станет одной из ключевых тем V Форума регионов

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы унификации и гармонизации законодательств Беларуси и России в Союзном государстве станут одной из ключевых тем V Форума регионов двух стран, который пройдет в Могилеве в сентябре 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.

Сергей Рахманов рассказал, что отдельные предложения Совета Республики по этим вопросам уже включены в проект приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Планируется, что документ будет подписан на предстоящем заседании Высшего государственного совета Союзного государства. "Все эти вопросы также станут предметом детального обсуждения на предстоящем V Форуме регионов Беларуси и России, включая усиление взаимодействия в развитии передовых технологий, существенным образом влияющих на состояние нашей экономики и ее конкурентоспособность: это один из ключевых видов обеспечения экономической и общей безопасности Союзного государства", - добавил он.

Процесс сближения национальных законодательств крайне важен для беспрепятственного развития сотрудничества Беларуси и России в различных сферах: торгово-экономической, образовательной, научно-технической, культурной и др. Формирование общего правового поля создает основу для успешной реализации совместных программ и проектов, равных возможностей для субъектов хозяйствования, общего рынка без изъятий и ограничений. "Приходится констатировать, что по этим вопросам у нас не все гладко. Сохраняющиеся различия в национальных законодательствах и в правоприменительной практике становятся причиной различного рода барьеров в двусторонних отношениях, в том числе тормозят процессы союзного строительства в экономической и технологической сферах", - отметил Сергей Рахманов.

В этой связи Совет Республики инициировал проведение сравнительного анализа законодательств Беларуси и России, а также мониторинга исполнения положений Договора о создании Союзного государства. Инициатива поддержана Постоянным комитетом Союзного государства - 1 марта состоялось первое заседание специальной рабочей группы.-0-