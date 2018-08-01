Уникальные рисунки партизан представлены на выставке в Национальном архиве Беларуси

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные рисунки партизан представлены на выставке "Минный концерт для оккупантов" в Национальном архиве Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор архива Андрей Демянюк.

Проект посвящен 75-летию начала рельсовой войны и демонстрирует уникальные документальные материалы о подготовке и этапах проведения партизанских операций. Здесь можно увидеть приказы Центрального штаба партизанского движения, картосхемы, диаграммы, шифротелеграммы, отчеты партизанских соединений об итогах операций, музейные экспонаты, касающиеся этого периода. Впервые представлены трофейные документы немецких оккупационных властей, где тоже упомянута рельсовая война и партизанские диверсии. "Огромное впечатление производят рисунки партизанских художников, сделанные в лесу, в землянках. Они очень красивые, яркие, профессиональные. Шла война, но партизаны находили возможность оставить летопись своих боевых действий", - рассказал Андрей Демянюк.

По словам директора архива, выставка будет интересна не только историкам и архивистам, но также молодежи и более старшему поколению. Многие уникальные документы даже можно будет взять в руки, например, дневники партизанских бригад. "Это важный проект, который освещает одну из героических страниц Великой Отечественной войны. В ночь на 3 августа 1943 года партизаны нанесли мощный удар по коммуникациям оккупантов. На территории Беларуси во время рельсовой войны взорвано более 211 тыс. рельсов и 295 железнодорожных мостов, пущены под откос шесть бронепоездов и 2171 эшелон", - отметил Андрей Демянюк.

Выставка "Минный концерт для оккупантов" будет работать в Национальном архиве до 7 сентября. Еще несколько интересных проектов готовятся к 75-летию освобождения Беларуси. "Сейчас идет работа над изданиями, которые посвящены нацистской карательной операции "Корморан". В ближайшее время увидит свет книга "Восстановление сельского хозяйства Беларуси в 1943-1945 годах". Затем выйдут сборники, посвященные восстановлению промышленности и социальной сферы. Там тоже будут представлены документальные свидетельства героического подвига советских людей. Кроме того, планируем издать большой иллюстрированный альбом по партизанскому движению", - подчеркнул директор архива. -0-