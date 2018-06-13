Университет гражданской защиты МЧС будет сотрудничать с двумя грузинскими колледжами

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет гражданской защиты МЧС Беларуси будет сотрудничать с двумя грузинскими колледжами, сообщили БЕЛТА в вузе.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали сегодня начальник университета Иван Полевода, директор профессионального колледжа "Блэк Си" Георгий Гогитидзе, руководитель колледжа "Ахали талга" Лаша Хахутаишвили и директор Батумского государственного музыкального центра Георгий Микеладзе. "Документ предусматривает определение грузинской стороной направлений подготовки и содержания учебных программ для обучения специалистов на базе вуза МЧС Беларуси в интересах колледжей и центра", - рассказал официальный представитель белорусского университета Андрей Садовский.
Ранее во время визита в Беларусь председателя Комитета образования, науки, культуры и спорта Верховного Совета Аджарии Владимира Мгалоблишвили состоялись переговоры между заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Геннадием Ласутой и главой делегации о подготовке специалистов на базе Университета гражданской защиты МЧС. Стороны договорились о взаимном сотрудничестве в области обучения по направлению пожарной и промышленной безопасности, а также охраны труда. Делегация во время визита посетила Университет гражданской защиты МЧС и его филиал под Борисовом.-0-
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