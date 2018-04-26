Университет гражданской защиты МЧС стал чемпионом по пожарно-спасательному спорту среди вузов Европы

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет гражданской защиты МЧС Беларуси стал победителем VII Академического чемпионата по пожарно-спасательному спорту среди высших учебных заведений Европы. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

Чемпионат проходил 25-26 апреля в чешском городе Острава. В состязаниях участвовали более 200 спортсменов из 19 команд вузов Чехии, Болгарии, Словакии и Беларуси. Белорусские спортсмены стали лидерами в соревнованиях и завоевали первое общекомандное место среди мужских и женских сборных. В программе испытаний были преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, а также пожарная эстафета и боевое развертывание.

Академический чемпионат по пожарно-спасательному спорту среди высших учебных заведений проводится в Чехии с 2011 года. География участников разнообразна. В разные годы участие в нем принимали вузы более чем из десяти стран.-0-