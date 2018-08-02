Университет Коре готов организовать для белорусских студентов практику в компаниях Samsung и LG

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет Коре (Республика Корея) готов организовать для белорусских студентов практику в компаниях Samsung и LG, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ по итогам встречи руководства двух вузов.

БГУ посетила делегация Университета Коре во главе с ректором Джэехо Еом. На встрече с руководством БГУ обсуждались перспективы межвузовского взаимодействия, а также активизация сотрудничества по подписанному в 2011 году соглашению между университетами. "Особое внимание на встрече уделено программам академической мобильности в сферах IT, медицины, биологии, химии и администрирования. В частности, представители корейского университета выразили готовность принять преподавателей БГУ для прочтения курса лекций на английском языке в этих областях. Ректор Университета Коре подчеркнул заинтересованность в обмене студентами и организации практики для белорусов в крупных компаниях, таких как Samsung, LG и SK Communications", - проинформировали в пресс-службе вуза.

Ректор БГУ Андрей Король, обсуждая перспективы партнерства, поддержал инициативу корейского коллеги по созданию условий для обмена преподавателями и студентами для получения ими зарубежного опыта. В ближайшее время вузы подготовят детальную информацию по конкретным направлениям взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки и образования.

Университет Коре основан в 1905 году. Он входит в четверку лучших вузов Республики Кореи (из 192 оцененных). В его структуре 16 колледжей и 20 факультетов, 115 исследовательских учреждений. В вузе более 47 тыс. студентов. Университет Коре занимает высокие позиции в мире согласно многим рейтинговым международным агентствам. В QS World University Rankings у него 86-е место, в Webometrics - 276-е, в Шанхайском рейтинге - 188-я позиция.-0-