Университет МЧС Беларуси и Институт пожарной безопасности Узбекистана договорились о сотрудничестве

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве подписан между Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси и Институтом пожарной безопасности МВД Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщили в университете.
Подписи в документе поставили начальник Университета МЧС Беларуси Иван Полевода и начальник Института пожарной безопасности МВД Узбекистана Нуриддин Норматов.
"Цель меморандума - организация взаимодействия между ведомственными вузами двух стран. Также документ должен способствовать созданию более эффективной системы подготовки кадров в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от последствий чрезвычайных ситуаций", - рассказали в УГЗ.-0-
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