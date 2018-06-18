Уполномоченный по делам религий и национальностей 19 июня проведет прямую линию

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко 19 июня проведет прямую телефонную линию, сообщает БЕЛТА.
Задать вопросы можно по телефону 8 017 284 89 65 с 10.00 до 12.00.
Уполномоченный по делам религий и национальностей и его аппарат занимаются координацией деятельности органов госуправления в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в стране. Помимо этого, законом "О белорусах зарубежья" на уполномоченного возложен ряд задач по взаимодействию с соотечественниками за рубежом.-0-
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