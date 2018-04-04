4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень использования коммунальных отходов в Беларуси с 2012 года увеличился на 7%. Об этм сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель директора ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Надежда Татаринцева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уровень использования коммунальных отходов увеличился с 10% в 2012 году до 17% - в 2017-м", - сказала Надежда Татаринцева.

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