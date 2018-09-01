Уровень оплаты труда бюджетников напрямую зависит от эффективности работы экономики - Костевич

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень оплаты труда работников бюджетных организаций напрямую зависит от эффективности работы экономики. Об этом сказала в беседе с журналистами министр труда и социальной защиты Ирина Костевич после торжественной линейки в средней школе №7 Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

"Те налоги, которые уплачивает реальный сектор, - это зарплата бюджетников. Все взаимоувязано. То, что сделано к 1 сентября, - один из шагов нашей работы по повышению зарплаты учителям и врачам, чтобы сюда приходили люди, которые любят свою профессию", - отметила министр.

Она поздравила учеников с Днем знаний, пожелала им успехов в учебе и вспомнила свои школьные годы. После торжественной линейки Ирина Костевич пообщалась с 11-классниками.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня повышается заработная плата отдельным категориям работников здравоохранения и образования за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат.

Так, педагогическим работникам (включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава) и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений предусмотрено повышение тарифных ставок на 20%. Доплаты врачей и медицинских сестер повысят в размере 20% и 13% соответственно. Повышение окладов провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов составит от 40% до 100%.

Кроме того, предусматривается повышение с 1 октября 2018 года тарифной ставки первого разряда с Br34 до Br35,5 работникам бюджетной сферы в целом. Эти меры позволят обеспечить соотношение зарплаты работников бюджетной сферы к средней по стране на уровне 80%. К 2025 году поставлена задача: доходы врачей и учителей удвоить -0-