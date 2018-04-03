3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень возмещения населением затрат на отопление будет увеличиваться параллельно с ростом доходов. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сегодня во время 20-й специализированной выставки "Вода и тепло", передает корреспондент БЕЛТА.
"Поставлена задача поступательно выйти на уровень 100-процентной оплаты тепловой энергии (населением. - Прим. БЕЛТА). Полагаю, что это произойдет параллельно с ростом доходов населения, заработной платы, возможно, в 2025 году или позже. Сейчас население возмещает в пределах 18-20%", - сказал Анатолий Калинин.
Перспективным направлением вице-премьер назвал использование в жилом фонде электрической энергии для отопления.
Во время открытия выставки Анатолий Калинин отметил, что в Беларуси внимательно относятся к рациональному использованию водных ресурсов, реализуются соответствующие государственные программы.
Форум проходит в минском Футбольном манеже с 3 по 6 апреля. В программе значатся первый отраслевой конгресс "Эффективное тепло- и водоснабжение в Беларуси", панельные дискуссии, семинары. Профильные компании представляют технологические решения в промышленной теплоэнергетике и бытовом сегменте.-0-
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