Уровень занятости населения в возрасте 15-74 лет составляет 68% - Белстат

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень занятости населения Беларуси в возрасте 15-74 лет в июле-сентябре этого года составил 68%, причем среди мужчин этот показатель выше. Таковы данные выборочного обследования домашних хозяйств, которое Белстат провел в целях изучения проблем занятости населения, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

"Уровень занятости, то есть отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет, в третьем квартале этого года составил 68%. А уровень безработицы, рассчитанный в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), - 4,7% от численности рабочей силы", - рассказали в Белстате. Среди мужчин эти показатели оказались на отметках 72% и 5,7%, среди женщин - 64,4% и 3,6% соответственно. В городах уровень занятости несколько ниже, чем в сельской местности (67,8% против 68,8%), а безработица - 4,9% против 3,5% соответственно.

Больше всего работающих среди людей в возрасте от 25 до 54 лет (особенно 30-39 лет - уровень занятости от 92,4% до 92,6%). Среди обладателей высшего образования имеют работу 81,9%, среднего специального - 71,4%, профессионально-технического - 74,2%. Уровень занятости у людей с общим средним образованием достигает 51,3%, базовым - 18,2%.

Выборочное обследование проводится в соответствии с методологией МОТ ежеквартально. При этом собирается информация о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам. Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и затрагивает 0,6% от общего числа домашних хозяйств страны. Итоги распространяются на всю численность населения в обследуемом возрасте.-0-