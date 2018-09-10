Уроженец Беларуси космонавт Олег Новицкий рассчитывает отправиться в новый полет в 2020 году

10 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Уроженец Беларуси летчик-космонавт Олег Новицкий рассчитывает отправиться в новый полет в 2020 году. Об этом он рассказал сегодня журналистам в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я надеюсь, в 2020 году, если все будет хорошо. Будет назначен экипаж, и к этому времени будем на орбите", - сказал Олег Новицкий.
Он особо отметил тот факт, что конгресс проходит в Минске, ведь не каждая страна удостаивалась чести принимать подобное масштабное мероприятие. "Думаю, это нормальный диалог равных партнеров. Это хорошо, - подчеркнул летчик-космонавт. - Мир людей, которые выполняют полеты в космос, не очень большой для нашей планеты. Поэтому конгресс в первую очередь дает возможность пообщаться с коллегами, уважаемыми ветеранами".
Олег Новицкий также отметил замечательную организацию как самого мероприятия, так и встречи гостей.-0-
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