Ушел из жизни выдающийся травматолог-ортопед и нейрохирург Иосиф Воронович

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни выдающийся травматолог-ортопед и нейрохирург, доктор медицинских наук профессор Иосиф Воронович, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РНПЦ травматологии и ортопедии.

Ученый скончался сегодня. В декабре ему исполнилось бы 90 лет.

В 1953 году Иосиф Робертович окончил Минский государственный медицинский институт. С тех пор он работал в Белорусском НИИ травматологии и ортопедии, пройдя путь от научного сотрудника-клинициста до директора (институт возглавил в 1972 году). Блестящий ученый и клиницист до последнего консультировал и оперировал, он был одним из ведущих консультантов на всех консилиумах.

Написал более 400 научных работ, в том числе 8 монографий, 47 авторских свидетельств и патентов.

Иосиф Воронович занимался заболеваниями крупных суставов, а также такими направлениями, как нейрохирургия позвоночника, онкология костей и суставов. Он считается организатором нейрохирургической помощи пациентам с заболеваниями и травмами позвоночника. В 1981 году было открыто первое отделение патологии позвоночника, а в 1984-м создан центр спинальной травмы, нейрохирургическая бригада которой круглосуточно оказывает помощь пациентам и сегодня.

За заслуги в работе профессор Иосиф Воронович награжден почетным званием "Заслуженный деятель науки БССР", орденом "Знак Почета", орденом Отечества III степени, орденом Отечества II степени, Почетной грамотой Верховного Совета БССР и др.

Прощание с выдающимся врачом и ученым состоится 23 августа с 11.00 до 13.00 в РНПЦ травматологии и ортопедии. Похоронят Иосифа Робертовича Вороновича на Восточном кладбище в Минске.-0-