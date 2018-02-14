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Услуга duty free на борту самолетов "Белавиа" может появиться в 2018 году

Общество 14.02.2018 | 12:30
Фото из архива
Фото из архива

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуга duty free на борту самолетов "Белавиа" может появиться уже в 2018 году, сообщил сегодня журналистам генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас переговоры с властями по поводу возможности организовать duty free на борту самолетов "Белавиа", Анатолий Гусаров отметил, что переговоры на заключительном этапе. "Надеюсь, что в ближайшее время - уже в этом году - мы будем иметь такую возможность", - подчеркнул он.

Генеральный директор авиаперевозчика прокомментировал, как повлияло на работу "Белавиа" введение безвизового режима. "Мы среагировали на это нововведение, у нас был разработан специальный тариф, и пассажиры его видят в системах бронирования. По целому ряду направлений, таких как Варшава, Прага, Милан, количество пассажиров, которые прилетают в этом режиме, в графике достаточно большое. Особенно много их было в предновогодние и рождественские дни. В целом в страну въехало чуть больше 80 тыс. человек, наша доля в этом 60-65%", - рассказал он.

Анатолий Гусаров также напомнил, что "Белавиа" в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, открывает рейсы в Казань и Ростов. "Это города, в которых будут проходить игры чемпионата. К нам поступает сейчас достаточно большое количество заявок от американских, европейских структур. Мы тщательно их обрабатываем и ищем оптимальные предложения, чтобы болельщики смогли воспользоваться услугами нашей авиакомпании", - отметил он.

В 2017 году "Белавиа" выполняла регулярные рейсы из Минска в 48 аэропортов 27 государств. Регулярные полеты в Калининград летом прошлого года выполнялись и из областных аэропортов (Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно). Всего за 2017 год выполнено более 33 тыс. рейсов и впервые за год перевезено 3 млн пассажиров, что на 20,6% больше, чем в 2016 году.

Авиакомпания открыла рейсы из Минска в Брюссель, Нижний Новгород, из Витебска в Калининград, увеличила частоту полетов в Париж, Алматы, а также Жуковский. В 2018 году планируется открыть Ростов-на-Дону и Казань, продолжить введение новых частот по действующим направлениям.

Чартерные рейсы из Беларуси выполнялись в 87 аэропортов 37 государств, полеты осуществлялись как из Минска, так и из областных аэропортов. Всего за год организовано и обеспечено 3,7 тыс. чартерных рейсов, что на 9,2% выше уровня 2016 года.-0-

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Белавиа, услуги
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