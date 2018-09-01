1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуги связи дорожают в Беларуси с 1 сентября, сообщает БЕЛТА.

Стоимость услуг связи поднимают операторы МТС и velcom. Так, МТС сообщил о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи до 2,9%. Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений. velcom также увеличит размер абонентских плат, единовременных взносов, стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физ- и юрлиц не более чем на 2,9%.

"Белтелеком" с 1 сентября повысит стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.-0-