Услугу по подзарядке гаджетов планируется до конца года внедрить во всех поездах БЖД

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугу по подзарядке гаджетов планируется до конца года внедрить во всех поездах Белорусской железной дороги, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С каждым годом растет количество электронных мобильных устройств, с которыми пассажиры не расстаются даже в пути. Услугу по подзарядке гаджетов планируется внедрить во всех поездах Белорусской железной дороги до конца года", - рассказали в пресс-центре.

Начиная с 2008 года Белорусская железная дорога закупает пассажирские вагоны, электро- и дизель-поезда, оборудованные розетками для пассажиров (с напряжением 220 V). "За 10 лет во всех новых вагонах, а также прошедших капитально-восстановительный ремонт, доступна возможность бесплатной подзарядки мобильных устройств. В то же время, поскольку нормативный срок службы пассажирского вагона составляет 28 лет, на железной дороге эксплуатируется достаточно много вагонов выпуска ранее 2008 года, где пассажирам не доступны розетки 220 V", - пояснили в пресс-центре.

В БЖД отметили, что пассажиры неоднократно говорили о необходимости зарядки сотовых телефонов и других мобильных устройств в пути следования (в том числе во время Единых дней пассажира, при анкетировании на сайте и в поездах). "Принимая во внимание запросы клиентов, для вагонов, не оборудованных розетками, было выработано альтернативное решение. На базе Могилевского вагонного участка в поездах №371/372 Могилев-Львов, №613/614 Могилев-Солигорск, №649/650 Могилев-Брест и №659/660 Могилев-Минск в 2017 году был реализован пилотный проект по внедрению новой услуги "Подзарядка персональных электронных устройств", - сообщили в БЖД.

У начальника поезда было универсальное мобильное зарядное устройство типа PowerBank, которое предоставлялось по заказам пассажиров. Информация об услуге передавалась с помощью голосовых объявлений, а также размещалась в вагонах в перечне платных услуг. Стоимость услуги рассчитывалась каждым вагонным участком в соответствии с законодательством.

"О востребованности и положительной оценке данной услуги пассажирами говорит тот факт, что в 2017 году во время пилотного проекта возможностью подзарядки персональных устройств воспользовались 1090 человек. В настоящее время ведется работа по внедрению этой услуги во всех поездах Белорусской железной дороги, где имеются вагоны, не оборудованные розетками", - подчеркнули в пресс-центре.-0-