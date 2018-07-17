Усовершенствованное шасси для системы "Полонез-М" успешно выдержало госиспытания

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усовершенствованное колесное шасси МЗКТ-7930 с гидромеханической передачей для модернизированной системы "Полонез-М" успешно выдержало государственные испытания, сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете.

Опытный образец модернизированного колесного шасси МЗКТ-7930 с гидромеханической передачей (ГМП) - МЗКТ-7930-313 создан на Минском заводе колесных тягачей в рамках опытно-конструкторской работы. Его планируется использовать в качестве транспортной и приводной базы для боевой и транспортно-заряжающей машин из состава модернизированной реактивной системы залпового огня "Полонез-М" - изделий В-300БМ и В-300ТЗМ.

"Шасси успешно прошло все предусмотренные испытания, по итогам которых конструкторской документации присвоена литера "О1". В состав колесного шасси МЗКТ-7930-313 входят как стандартные узлы и агрегаты, которые применяются в базовом шасси МЗКТ-7930 с механической коробкой передач (КПП), так и узлы, которые ранее не применялись в конструкции, - отметили в Госкомвоенпроме. - В результате проведенных доработок увеличена грузоподъемность шасси, внесены изменения в конструкцию для улучшения тактико-технических характеристик, а также повышения удобства, комфорта и безопасности работы боевого расчета. Комфортные условия в кабине обеспечиваются климатической установкой: воздух подогревается работой отопителя кабины от системы охлаждения двигателя, а охлаждается системой кондиционирования с приводом компрессора кондиционера от двигателя".

Эффективную работу экипажа в суровых зимних условиях поддерживает независимый воздушный отопитель автономного действия. Фильтро-вентиляционная установка отечественного производства обеспечивает эффективную очистку и подачу воздуха в кабину, а также создание избыточного давления. "Внесены изменения в системы питания и охлаждения двигателя и ГМП. Установлены топливные баки увеличенной емкости, что позволило увеличить запас хода. Кроме того, установлены радиаторы ГМП и двигателя параллельно и изменена конструкция бункеров для улучшенного отвода нагретого воздуха, охлаждающего радиаторы системы охлаждения ГМП и двигатель. В раздаточной коробке увеличено передаточное число понижающей передачи, что позволило повысить проходимость и улучшить тягово-динамические характеристики при различных диапазонах работы ГМП", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Для повышения грузоподъемности шасси и снижения металлоемкости используется усиленная рама из высокопрочной стали, а также подвеска с дополнительными усиливающими элементами в поперечных рычагах. Применение шин повышенной несущей способности, оборудованных сигнализацией прокола и системой регулирования давления воздуха, обеспечило повышенную проходимость и безопасность.

По требованию заказчика колесное шасси МЗКТ-7930-313 может дополнительно оборудоваться бортовой информационно-управляющей системой БИУС и вспомогательной тормозной системой (дополнительный тормоз-замедлитель (ретардер), предназначенной для снижения скорости без использования основной тормозной системы при движении на затяжных горных спусках, а также автономной системой кондиционирования.-0-