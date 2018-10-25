Успехи белорусского здравоохранения во многом связаны с развитием радиологии - Малашко

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успехи белорусского здравоохранения во многом связаны с развитием радиологии, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко на Первом конгрессе Белорусского общества радиологов, передает корреспондент БЕЛТА.

Современная лучевая диагностика - высокотехнологичная и быстроразвивающаяся область клинической медицины, отметил министр. Многие достижения белорусских специалистов в таких специализированных видах медпомощи, как сердечно-сосудистая хирургия, трансплантология, онкология, гематология, широко известны за пределами страны. Показатели материнской и младенческой смертности сопоставимы с уровнем ведущих европейских стран. По словам Валерия Малашко, эти успехи не могли быть достигнуты без соответствующего развития службы лучевой диагностики, что определяет ее особую роль в системе оказания медпомощи.

Белорусская радиология обладает мощным научным потенциалом. Получено 28 патентов и 22 авторских свидетельства на изобретения. "Наши радиологи работают в 10 научно-исследовательских программах и разработках. 13 монографий, 38 учебно-методических пособий и практических руководств для врачей. Это большой научный пласт работы", - добавила доктор медицинских наук, руководитель Белорусского общества радиологов, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси Ирина Абельская.

Первый конгресс Белорусского общества радиологов проходит в Минске 25-26 октября. Отечественные и зарубежные докладчики выступают на темы, касающиеся новейших достижений рентгенологии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, ядерной медицины, радиационной безопасности. По словам Ирины Абельской, для всего здравоохранения этот конгресс - очень важное событие. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% диагнозов ставится с помощью радиологических методов исследования.

Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения, Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента и общественное объединение "Белорусское общество радиологов".-0-