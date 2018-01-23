Установлены требования к работе таксистов на привокзальной площади Национального аэропорта Минск

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены требования к работе таксистов на контролируемой территории привокзальной площади (КТПП) Национального аэропорта Минск, соответствующая информация размещена на сайте аэропорта.

В связи с внесением изменений в закон от 14 августа 2007 года №278-3 "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" с 23 января 2018 года на привокзальной площади здания аэровокзального комплекса РУП "Национальный аэропорт Минск" изменяется порядок предложения оказания услуг по автомобильной перевозке пассажиров.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, было утверждено положение о порядке выдачи письменных согласий автоперевозчикам на оказание услуг по перевозке пассажиров на территории привокзальной площади, основания и порядок выдачи таких согласий. Работать на территории аэропорта смогут только те перевозчики, которые получили согласие.

Согласно документу, для работы на территории аэропорта допускаются автомобили, соответствующие следующим критериям: не старше 10 лет с даты выпуска; технически исправные в объеме вопросов, которые проверяются при прохождении государственного технического осмотра; имеющие регистрационные знаки желтого цвета, оформленные в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Беларуси; сам автомобиль как снаружи, так и внутри также должен быть оборудован и оформлен в строгом соответствии с нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами.

Водитель также должен соответствовать ряду критериев: иметь опрятный внешний вид, быть аккуратным; должен быть одет в официально-деловом стиле в темные брюки, светлую однотонную рубашку, туфли летом и темную однотонную куртку (либо пальто), темные брюки и обувь темного цвета в зимний период; обеспечивать культурное обслуживание пассажиров в процессе оказания услуг; быть вежливыми и доброжелательным в общении с пассажирами и представителями аэропорта.

Национальный аэропорт Минск оставляет за собой право отказать в выдаче письменного согласия, если объем спроса на услуги по автоперевозке на контролируемой территории привокзальной площади на момент обращения контрагента превышает возможности стоянки, специально оборудованной для размещения автомобилей такси, т.е. будут отсутствовать свободные места.

Действие документа не распространяется на автомобильных перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров в регулярном сообщении, а также тех перевозчиков, которые начали перевозку пассажиров за пределами контролируемой территории привокзальной площади аэропорта, а на территории КТПП имеют конечную точку такой перевозки.

Письменное согласие на оказание услуг выдается на каждый конкретный автомобиль на 3 месяца. Получение этого разрешения бесплатное.

Настоящее положение вступило в силу в 9.00 23 января.-0-