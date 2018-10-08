Утаить факт травмирования работника на прозводстве практически невозможно - Минтруда

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки утаить факт травмирования работника на производстве напрасны, они все равно выявляются во взаимодействии с правоохранительными органами. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов на онлайн-конференции "Практическое применение законодательства об охране труда" на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты.

"Нанимателями порой предпринимаются попытки замалчивания фактов травмирования работников на производстве. Но благодаря взаимодействию с органами прокуратуры, Следственного комитета, здравоохранения, Государственного комитета судебных экспертиз такие факты утаить практически невозможно. В случае несообщения или несвоевременного сообщения о несчастном случае на производстве наниматель привлекается к административной ответственности", - отметил Игорь Старовойтов.

По всем фактам травмирования на производстве проводятся специальные расследования, и в случае установления вины уполномоченные должностные лица нанимателя привлекаются к административной и (или) уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Однако самим работникам следует помнить, что в медицинской документации запись об обстоятельствах травмирования - в быту или на производстве - вносится со слов пациента. Во всех случаях обращения по поводу травмы на производстве организация здравоохранения информирует нанимателя и соответствующие органы надзора. Если же работник при обращении в организацию здравоохранения сам указал, что травма получена в быту, он добровольно отказывается от всех гарантий и компенсаций в связи с производственной травмой.

Игорь Старовойтов также сообщил, что в результате несчастных случаев на производстве в январе-августе этого года в организациях республики погибли 107 работников, из которых 16 в момент получения травмы находились в состоянии алкогольного опьянения.-0-

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