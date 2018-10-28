Утвержден порядок работы автоматизированной системы представления банковской информации

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке функционирования автоматизированной информационной системы представления банковской информации (АИС ПБИ) утверждена постановлением правления Национального банка от 15 октября 2018 года №462, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

АИС ПБИ представляет собой комплекс программно-технических средств, предназначенных для автоматизации процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, представления, получения банковской информации, а также пользования такой информацией и ее защиты. Под банковской информацией понимается представляемая банками, Нацбанком в АИС ПБИ информация о счетах, платежах, банковских операциях, сведениях о клиентах, находящихся в банках денежных средствах и другом имуществе клиентов. Речь идет также о сведениях, составляющих банковскую тайну.

В частности, банки направляют в АИС ПБИ информацию об открытии, переоформлении, изменении реквизитов и закрытии счетов, электронных кошельков, включая сведения о клиентах. Представляются также данные об остатках денежных средств на счетах и электронных денег в кошельках юрлиц и ИП, а также о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте и других банковских операциях, связанных с платежами юрлиц и ИП.

Нацбанк направляет в систему информацию об открытии, переоформлении, изменении реквизитов и закрытии счетов, а также о безналичных платежах в белорусских рублях, осуществленных через автоматизированную систему межбанковских расчетов.

Порядок получения банковской информации, ее объем, состав, структура и формат, а также регламент представления определяются с учетом законодательства и (или) соглашения с Национальным банком.

Эксплуатацию АИС ПБИ обеспечивает Белорусский межбанковский расчетный центр.

Постановление вступает в силу с 29 октября 2018 года.-0-