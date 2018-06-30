Утверждена программа переписи населения Беларуси 2019 года

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил программу переписи населения Беларуси 2019 года. Соответствующее постановление №505 от 28 июня 2018 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В программе переписи населения обозначен перечень вопросов, по которым осуществляется сбор персональных данных граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, в том числе и тех, кто на дату проведения переписи населения временно пребывает на территории иностранных государств. Эти вопросы касаются основных демографических характеристик, миграционной активности, национально-этнических характеристик, образования, источников средств к существованию, имеющихся в 2019 году, занятости (для лиц в возрасте 15-74 лет), количества детей, жилищных условий, сельскохозяйственной деятельности и др.

В перечень вопросов, по которым осуществляется сбор персональных данных граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих либо временно пребывающих в Беларуси, вошли: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); адрес в период прохождения переписи; дата рождения, число полных лет; пол, страна рождения, гражданство, страна постоянного проживания, причина приезда в Беларусь.-0-