Утверждено положение о порядке проведения Национальной литературной премии

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке проведения республиканского конкурса "Национальная литературная премия" утверждено постановлением Совета Министров от 20 июня 2018 года №468, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно документу, конкурс проводится ежегодно в целях поддержки развития белорусской художественной литературы и творчества писателей Республики Беларусь, стимулирования создания ими новых высокохудожественных произведений в области поэзии, прозы, драматургии, публицистики, литературной критики и литературоведения для взрослых, детей и юношества, а также популяризации книги и чтения в обществе.

К участию в конкурсе допускаются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Беларуси, а также авторские коллективы в составе не более четырех человек - авторы оригинальных произведений художественной литературы в жанрах поэзии, прозы, публицистики, драматургии, литературной критики и литературоведения на белорусском или русском языке.

Произведения должны быть впервые выпущенными в свет белорусскими издательскими организациями в виде отдельных изданий и (или) опубликованными в средствах массовой информации литературно-художественной направленности с 1 января до 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса. Произведения также должны иметь общественное признание.

Конкурс проводится по номинациям с присуждением дипломов, призов - символов конкурса, а также денежных премий. Размеры премий за "Лучшее произведение (Сборник произведений) поэзии" составляет 100 БВ, "Лучшее произведение прозы" - 100 БВ, "Лучшее произведение драматургии" - 100 БВ, "Лучшее произведение публицистики" - 100 БВ, "Лучший дебют" (первая публикация или издание автора в жанрах поэзии, прозы, публицистики) - 50 БВ, "Лучшее произведение для детей и юношества" - 100 БВ, "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения" - 100 БВ (одна базовая величина сейчас - Br24,5).

Заявки на участие в конкурсе принимаются Министерством информации до 1 апреля года, в котором проводится конкурс. Результаты объявляются не позднее 6 августа. Награждение победителей будет происходить в торжественной обстановке во время празднования Дня белорусской письменности.

Организаторами конкурса являются Министерство информации, Министерство культуры, Министерство образования и общественное объединение "Союз писателей Беларуси".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-