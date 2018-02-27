27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уведомительный принцип начала строительно-монтажных работ и капремонта вводится в Беларуси. Декретом №7 "О развитии предпринимательства", основные положения которого вступили в силу 26 февраля, вводится уведомительный принцип при начале проведения работ по капитальному ремонту и производстве строительно-монтажных работ. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель директора департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Юрий Булахов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Со дня, следующего за днем направления уведомления, субъект хозяйствования сможет начинать свою деятельность в части производства строительно-монтажных работ и капремонта", - отметил Юрий Булахов. В связи с тем, что уведомительный принцип отменяет ранее действовавший разрешительный, департамент контроля и надзора за строительством разработал проект постановления Совета Министров "О порядке направления уведомлений о производстве строительно-монтажных работ и регистрации объектов строительства".

"Проект постановления тщательно проработан и согласован со всеми заинтересованными государственными органами. С учетом мнений и предложений представителей деловых кругов и общественных объединений вносятся последние корректировки. Проект, который предусматривает и формы уведомлений, направлен в облисполкомы и Мингорисполком для руководства и использования в работе, а также для доведения до всех заинтересованных. Думаю, что никаких проблем не возникнет. Инспекции Госстройнадзора также готовы оказывать содействие субъектам хозяйствования в направлении уведомлений", - сказал Юрий Булахов.

Декретом №7 определено, что направление уведомления о начале работ при капитальном ремонте и начале производства строительно-монтажных работ не требуется по объектам, на которых не осуществляется государственный строительный надзор. Перечень таких объектов будет пересмотрен и расширен. В него планируется включить объекты технической модернизации. Под техмодернизацией понимается замена технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций.

При приемке в эксплуатацию объектов, очередей строительства, пусковых комплексов органы Госстройнадзора будут выдавать заключения исключительно на предмет соответствия объектов строительства разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.-0-