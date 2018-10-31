Увеличение пенсий и детских пособий: изменения в Беларуси с 1 ноября

В ноябре белорусам пересчитают пенсии и ряд пособий в сторону увеличения. Повышается и бюджет прожиточного минимума (БПМ) на 0,3% (постановление Министерства труда и соцзащиты №79 от 26 октября 2018 года). Этот норматив влияет на размер социальных выплат. Ноябрьские нововведения также затронут автомобилистов: водителям-международникам придется подтверждать свою профпригодность на экзамене. Кроме того, изменится плата за автостоянки в столице, вводится запрет на лов сома и сига в республике.

Бюджет прожиточного минимума

БПМ в среднем на душу населения повышается с Br213,67 до Br214,21. В первую очередь специалисты связывают это с ростом цен на продовольственные товары. Для разных социально-демографических групп процент увеличения БПМ свой.

Детские пособия

Пропорционально росту БПМ вырос размер детских пособий. Так, при рождении первого ребенка семье выплатят Br2142,10; второго и последующих детей - Br2998,94. Женщине, ставшей на учет в поликлинике, до 12-недельного срока беременности, единовременно перечислят Br214,21.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты

Минимальный размер пенсии по возрасту с учетом доплаты в 20% средней заработной платы вырос до Br216,03. Неработающим пенсионерам от 80 и старше каждый месяц будут доплачивать к пенсиям в ноябре-январе по Br53,55. Тем, кому исполнилось 75, но еще нет 80 - Br40,16.

Программа подготовки водителей-международников

Изменяется программа подготовки водителей-международников и вводится экзамен на их профпригодность. Это следует из постановления Совета Министров от 29 июня 2018 года №512.

Каждые пять лет водители на международных рейсах проходят дополнительное обучение. Теперь учебная программа будет соответствовать профильной Хартии качества в рамках многосторонней квоты Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ). Хартия установила международные требования к профессиональной квалификации водителей и управленцев.

Свидетельства о профпригодности, выданные до 1 ноября этого года, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2019-го. Речь идет о квалификационной карточке водителя, которая будет выдаваться сроком на пять лет и признаваться на территории всех государств - членов Международного транспортного форума.

Стоимость сигарет

Табачные компании повышают цены на продукцию. Так, сигареты некоторых марок подорожают на 2-10 копеек.

Плата за автостоянки в Минске

В Минске поднимают плату за хранение транспорта на плоскостных автостоянках с Br30 до Br34 в месяц. Всего на балансе объединения "Гаражи, автостоянки и парковки" находятся 106 стоянок на 27 тыс. машиномест, более 7 тыс. мест свободны. В объединении рассказали, что ежегодно вводятся новые объекты для хранения автомобилей, в частности с начала года в городе построены три плоскостные стоянки. Также открываются паркинги.

Запрет на лов сома и сига

Сига чудского нельзя ловить в водоемах Беларуси по 15 декабря этого года, а запрет на лов сома европейского продлится по 31 марта 2019 года.

Такие меры вводятся с целью создания благоприятных условий для сохранения и воспроизводства этих видов рыб. Их добыча в период запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: за каждую особь сома европейского - 12 базовых величин (БВ - Br24,5), сига чудского - 9 БВ.-0-