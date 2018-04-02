Минспорт надеется на увеличение срока безвиза до 10 дней через Национальный аэропорт Минск до конца года

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма надеется на увеличение срока безвиза до 10 дней через Национальный аэропорт Минск до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"На двух туристических дестинациях уже действует 10-дневный безвизовый режим. По Национальному аэропорту Минск также активно идет процесс по увеличению продолжительности пребывания. Решение данного вопроса не является прерогативой Министерства спорта и туризма, а находится в ведении внешнеполитического ведомства. Мы надеемся на то, что к концу года будет принято положительное решение на этот счет. На безопасность безвизовый режим не влияет, он положительно сказывается на экономике, политическом имидже страны", - сказал Михаил Портной.

Он также подчеркнул целесообразность увеличения срока безвизового пребывания в связи с тем, что в Беларуси есть большой потенциал для развития спортивного и медицинского туризма. "Создана хорошая спортивная инфраструктура, но для полноценных сборов пяти суток мало. Другая составляющая - санаторно-курортный комплекс, который у нас в стране сохранили, модернизировали. Этот сегмент востребован, и для полноценного отдыха и оздоровления пяти суток также недостаточно", - добавил замминистра.

На сегодняшний день безвизовым порядком въезда через Национальный аэропорт Минск воспользовались почти 97 тыс. граждан из 68 стран. В том числе в феврале-марте текущего года количество таких пассажиров увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34% и составило 10,5 тыс. человек. Наибольший поток туристов отмечается из Германии, Польши, Италии, Великобритании, США, Франции, Швеции, Нидерландов, Латвии, Литвы.-0-

Техзадание на разработку туристического бренда Беларуси будет утверждено в апреле "В этом году форсируем разработку туристического бренда Беларуси. В апреле утвердим техзадание. В конкурсе предусмотрено участие как белорусских, так и зарубежных экспертов", - сказал Михаил Портной.

В Год малой родины особое внимание уделяется развитию туристической инфраструктуры "В Год малой родины должны уделить особое внимание развитию инфраструктуры, в том числе в небольших населенных пунктах, районных центрах для организации достойного приема отдыхающих", - отметил Михаил Портной.

Поток китайских туристов в Беларусь в 2018 году может возрасти на 20% "К концу года мы создадим условия для этой целевой аудитории, и поток китайских туристов увеличим минимум на 20%", - сказал Михаил Портной.

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