Узбекистан изучит опыт Беларуси по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистану интересен опыт Беларуси по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий эксперт отдела координации Национального центра по контролю за наркотиками при Кабинете министров Узбекистана Андрей Мокий.

В делегацию, которая 22-27 марта посещает Беларусь, вошли представители от МВД, Минздрава, Государственного таможенного комитета Узбекистана. Специалисты посетят учреждения здравоохранения, где оказывается специализированная помощь наркозависимым, Госкомитет судебных экспертиз, МВД, Государственный таможенный комитет.

"Когда возникла проблема распространения новых психоактивных веществ, Узбекистаном изучался опыт различных стран по противодействию этой проблеме. Белорусский опыт был выбран как образцовый: здесь в свое время приняты жесткие меры, на высоком уровне организована экспертно-криминалистическая служба. Беларусь располагает хорошей технической базой химико-токсикологических подразделений, на высоком уровне организована подготовка кадров", - отметил Андрей Мокий. Кроме того, изучались тенденции развития наркологической ситуации в Беларуси. По мнению эксперта, разработанная в Беларуси система борьбы с незаконным оборотом наркотиков действенная и эффективная.

Делегация планирует изучить, как ведется идентификация новых психоактивных веществ, определение их химической структуры, какова процедура отнесения исследуемого материала к производным наркотических средств. Гостям интересна в целом деятельность наркологической службы, ведение мониторинга, статистической отчетности. Особое внимание уделят оказываемой наркопотребителям помощи, медицинской реабилитации наркозависимых лиц, а также изучению научных исследований белорусов.

На первой официальной встрече в Минздраве Беларуси замначальника главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Татьяна Мигаль обратила внимание, что в стране ведется комплексная работа, направленная на создание единой профилактической среды. В связи с этим она считает полезным опыт межсекторального взаимодействия в борьбе с наркотиками, а также сотрудничества с общественными организациями.

Главный нарколог Минздрава Иван Коноразов подчеркнул, что белорусская практика установления контроля за новыми психоактивными веществами - одна из передовых в мире. Специалисты способны в течение трех дней внести любое новое психоактивное вещество в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю. Серьезным подспорьем в этом плане стал принятый в 2014 году декрет №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", позволивший в кратчайшие сроки изменить нормативно-правовую базу. Кроме того, в стране реализуется второй комплексный план, утверждаемый правительством. Он предусматривает не только борьбу с наркотиками, но и профилактические мероприятия, реализуемые наркологической службой.

Подготовкой ежегодных аналитических докладов по наркоситуации занимается Республиканский центр наркологического мониторинга и превентологии. Эта информация позволяет определять стратегические направления дальнейшей работы, в первую очередь профилактической. Издано несколько пособий по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи, которые предназначены для практикующих врачей, психологов, психотерапевтов.-0-