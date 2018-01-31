Узбекские и белорусские спасатели провели учения в горных условиях

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекские и белорусские спасатели провели совместные учения по действиям в горных условиях, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Делегация МЧС Беларуси во главе с заместителем министра Александром Худолеевым ознакомилась с деятельностью единственного в Центрально-Азиатском регионе центра симуляции землетрясений. Затем на территории Ташкента было успешно проведено совместное тактико-специальное учение.

В горах урочища Чимган также прошел этап учений с участием министра по ЧС Узбекистана Рустама Джураева и руководителя белорусской делегации. "Отрабатывались практические действия спасателей в горных условиях при эвакуации отдыхающих, проведении поисково-спасательных работ на скалах с применением альпинистских технологий, по эвакуации на лавине и канатно-кресельной дороге, а также по оказанию психологической помощи пострадавшим", - проинформировали в МЧС.

Для белорусских спасателей подобные учения имеют большое практическое значение. Республиканский отряд спецназначения МЧС Беларуси аттестован по стандартам ООН как отряд тяжелого класса и должен быть готов действовать автономно на территории любой страны.-0-