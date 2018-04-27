Уже 1 мая звезды белорусского спорта разыграют квартиру в Минске и три "Ниссан Джук" от "Евроопт"! Успейте сделать удачную покупку!

"Удача в придачу!" разыграют звезды белорусского тенниса - Владимир Волчков и Татьяна Пучек Главный приз 66-го тура игрыразыграют звезды белорусского тенниса - Владимир Волчков и Татьяна Пучек

По традиции каждый вторник "Евроопт" радует своих покупателей, разыгрывая невероятные призы – три автомобиля и квартиру в Минске! Но с этой недели все чеки с "товаром удачи" участвуют в розыгрышах ДВАЖДЫ! В первый раз – уже на следующий день после совершения игровой покупки - в розыгрыше более 5 000 денежных призов, и второй раз – во вторник следующей недели - в розыгрыше трех автомобилей и квартиры в Минске.

Всего с 24 апреля разыграно уже более 15 000 денежных призов. И сегодня своих обладателей отыщут еще 5 215!Смотрите прямую трансляцию розыгрыша на сайте evroopt.by, начало в 17.20.

Каждый день своих обладателей находят более 5 000 денежных призов!

А уже во вторник, 1 мая, в столичном "Е-Сити" по ул.Денисовской, 8 в прямом эфире телеканала ОНТ будут разыграны три новеньких автомобиля "Ниссан Джук" и квартира в престижном районе Минска по адресу ул.Ильянская, 6. Претендовать на эти призы будут игровые коды, начисленные с 23 по 29 апреля. Успейте до конца неделисделать покупку в магазинах "Евроопт", "Бруснічка" или интернет-гипермаркетах"Е-доставка" и "ГиперМолл" - и поймать свою удачу за хвост!

А во вторник новоселов обретет уже 46-я квартира в Минске от "Евроопт"!

Компания "Евроопт" уже долгое время поддерживает белорусский спорт, являясь спонсором различных мероприятий, в том числе по теннису и хоккею. И в этот вторник гостями игры "Удача в придачу!" станут знаменитые белорусские спортсмены. Главный приз разыграют известные теннисисты, тренеры, капитаны мужской и женской национальных команд по теннису - Владимир Волчков и Татьяна Пучек.

Кому-то повезет получить из рук этих легендарных спортсменов приз мечты! Просторная квартира стоимостью более 113 тыс. рублей, что в эквиваленте составляет более $55 тыс., расположена в элитном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6, по соседству с комплексом "Минск-Арена", водохранилищем и лесопарковой зоной, а также проспектом Победителей. Жить здесь мечтает каждый! Кстати, это уже 46-я квартира, которая достанется участникам игры "Удача в придачу!" .

А три автомобиля "Ниссан Джук" стоимостью более 39 тыс. рублей каждый разыграют звезды белорусского хоккея. Кстати, это уже 177-й, 178-й и 179-й автомобили, которые найдут своих владельцев в игре "Удача в придачу!" .

Также участникам 66-го тура игры достанутся новенькие "Ниссан Джук"

Посетите столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8 во вторник, 1 мая, и станьте свидетелем этого невероятного праздника удачи! Либо следите за розыгрышем в прямом эфире на телеканале ОНТ или интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Не забудьте – начало, как всегда, в 18.20.

Уже в понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников розыгрыша суперпризов – автомобилей и квартиры. А после эфира там же будет опубликован список победителей 66-го тура.

Не упустите удачу! Приобретайте необходимые вам товары в магазинах "Евроопт", "Бруснічка" или интернет-гипермаркетах"Е-доставка" и "ГиперМолл"- и получайте игровые коды за каждые 10 рублей в чеке (без учета алкоголя и сигарет) с "товаром удачи".

Все чеки с "товаром удачи" участвуют в розыгрышах ДВАЖДЫ! Отличный шанс выиграть деньги, автомобили или квартиру в Минске!

И не забудьте при оплате предъявить дисконтную карту "Е-плюс". Илииспользуйте СТАТУСкарту - карту Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс", а еще предоставляет своему обладателю массу дополнительных бонусов. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by .

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