Уже 22 мая белорусский певец Евгений Курчич разыграет квартиру от "Евроопт", также на кону три "Хендэ Крета"! Успейте сделать удачную покупку!

Вторник - действительно удачный день для белорусов! Ведь каждый вторник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске, меняя жизнь своих покупателей к лучшему. Следующий розыгрыш состоится уже 22 мая, а это значит, что самое время заглянуть за нужными покупками в магазины "Евроопт", "Бруснічка" или на сайты интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", чтобы успеть запастись игровыми кодами!

А уже во вторник все игровые коды, полученные за покупки с 14 по 20 мая, независимо от результатов ежедневного розыгрыша денежных призов, будут претендовать на суперпризы 69-го тура - три автомобиля "Хендэ Крета" и жилье в столице!

Главный приз – квартиру в респектабельном районе Минска – разыграет Евгений Курчич, который этим летом представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни "Славянского базара в Витебске". Исполнение его песни "Крик птицы" в отборочном туре жюри оценило в максимальное количество баллов! Лауреат международных и республиканских конкурсов, художественный руководитель шоу-группы "Маракасы", в этот вторник Евгений Курчич не только определит самого удачливого покупателя 69-го тура, но и порадует зрителей своим выступлением.

Квартира в Минске – отличный приз и шанс круто изменить жизнь к лучшему!

В этот вторник своих новоселов обретет уже 49-я квартира от "Евроопт"! Жилье находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Словом, все, что нужно, для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте. Так что за этот приз стоит побороться, ведь он действительно шикарный!

Крупно повезет 22 мая и еще трем участникам игры, которым их покупки, совершенные на этой неделе, принесут новенькие внедорожники "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 186-й, 187-й и 188-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре от "Евроопт". Удачей с покупателями поделятся победители прошлых туров!

Также в этот вторник будут разыграны три новеньких "Хендэ Крета"!

Так что отложите все свои дела в сторону и приходите в этот вторник, 22 мая, в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, чтобы стать участником зажигательного шоу и попытаться ухватить удачу за хвост! Или следите за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20.

Уже в понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет размещен список всех зарегистрированных участников розыгрыша суперпризов. А после эфира там же будет опубликован список победителей 69-го тура.

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Так много способов поймать удачу! Розыгрыш уже 22 мая!

Покупайте привычные товары и становитесь счастливым обладателем призов от "Евроопт"! И будьте уверены - вам обязательно повезет!