Уже 24 апреля Анна Шаркунова разыграет 45-ю квартиру от "Евроопт"! Также на кону три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Каждый вторник игра "Удача в придачу!" меняет жизнь тысяч белорусов к лучшему, разыгрывая деньги, автомобили и квартиру в Минске! А это значит, что уже через несколько дней в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 состоится очередное свидание с фортуной. В прямом эфире ОНТ своих обладателей найдут более 50 000 призов! А удачу будут приносить игровые коды за покупки, совершенные на этой неделе в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Успейте сделать свою удачную покупку!

Главный приз – квартиру в престижном районе Минска – разыграет белорусская певица Анна Шаркунова. Неоднократная финалистка музыкальной премии "ЛИРА" и победительница в номинации "Певица №1 в Беларуси", а еще – молодая мама, в этот вторник талантливая и очаровательная Анна определит самого удачливого покупателя 65-го тура игры "Удача в придачу!". А также поздравит этого счастливчика лично в прямом эфире и порадует зрителей розыгрыша своим выступлением!

Квартира кому-то из участников этого тура достанется действительно шикарная! Просторное жилье с панорамными окнами, стоимостью около 113 тыс. рублей (или более $55 тыс. в эквиваленте), находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом – все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... И, конечно, множество удачливых соседей, ведь "Евроопт" уже не раз разыгрывал апартаменты в этом и соседних домах. На этот раз своих новоселов в игре "Удача в придачу!" обретет уже 45-я квартира!

Квартира в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Также место у лототрона в этот вторник по уже сложившейся хорошей традиции займут победители игры прошлых туров. Эти счастливчики поделятся своей удачей с другими покупателями, разыграв три новеньких внедорожника "Хендэ Крета". И это уже 174-й, 175-й и 176-й автомобили, которые достанутся участникам игры "Удача в придачу!" .

Также участникам 65-го тура игры достанутся новенькие "Хендэ Крета".

Кроме того, своих обладателей найдут 200 денежных сумм по 500 рублей. И еще 50 000 других призов!

Еще более 50 000 покупателей получат денежные призы!

Приезжайте в столичный "Е-Сити" в этот вторник, 24 апреля, чтобы зарядиться хорошим настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20.

В понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников розыгрыша. А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 65-го тура.

Хотите попасть в число счастливчиков? Тогда не забудьте до конца недели заглянуть за покупками в магазины "Евроопт" и "Бруснiчка" или заказать нужные товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "СТАТУСкарту".

Удачной может стать любая покупка, сделанная в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка" либо на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" с 16 по 22 апреля!

Что такое "СТАТУСкарта"? Это карта СтатусБанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов! Так, на остаток денежных средств на счете, к которому выпущена данная карточка, начисляется 3% годовых. А по всем безналичным операциям в пунктах торговли и сервиса действует кешбэк, то есть часть потраченных денег вернется обратно на карточку. Кроме того, каждый держатель "СТАТУСкарты" может оформить овердрафт и пользоваться предоставленными средствами бесплатно до 45 дней.

Чтобы получить "СТАТУСкарту", владельцам карточки "Е-плюс", а также тем, кто еще не оформлял эту дисконтную карточку, необходимо обратиться в отделение СтатусБанка. Замена карточек "Е-плюс" на "СТАТУСкарту" бесплатна. При этом игровые коды в игре "Удача в придачу!" будут начисляться с первой же покупки! Единственное условие - зарегистрироваться на сайте evroopt.by, а тем, кто уже зарегистрирован и принимал ранее участие в игре, - ввести в личном кабинете номер штрих-кода "СТАТУСкарты", размещенный на обратной стороне карточки, и еще раз подтвердить согласие на участие в игре. И все игровые коды при совершении покупок будут автоматически присваиваться уже на эту карту и, соответственно, ее владельца.

Согласитесь, прекрасная возможность получить все преимущества банковской карточки и дисконтной программы, а еще - шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру!

Попробуйте и вы! Совершайте нужные вам покупки, играйте в "Удачу в придачу!", и, кто знает, быть может, уже в этот вторник Анна Шаркунова на всю страну поздравит именно вас?!