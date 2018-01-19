Уже в этот понедельник Гюнешь разыграет 32-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" определят сами покупатели!

Праздники остались позади, но волшебство с "Евроопт" продолжается! Теперь каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает в игре "Удача в придачу!" одну квартиру и три автомобиля. Это значит, что всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных призов!

Всего через несколько дней, в понедельник, 22 января, в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится розыгрыш 52-го тура игры "Удача в придачу!" . И своих обладателей найдут квартира в Минске, три автомобиля и более 50 000 денежных призов. А удачу участникам игры будет приносить несравненная Гюнешь. И - сами покупатели "Евроопт"!

Талантливая и обворожительная певица, финалистка национального отбора "Евровидения-2018" вытянет 7 счастливых цифр из лототрона, определив владельца жилья в престижном районе Минска! Кстати, это уже 32-я квартира от "Евроопт", которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" . Столичные апартаменты находятся по адресу улица Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Согласитесь, отличный приз! Ведь даже если победитель не соберется переехать в Минск, то выигранную квартиру всегда можно сдавать и получать солидный доход!

Квартира от "Евроопт" расположена в престижном районе Минска. Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

А три автомобиля "Хендэ Крета" разыграют сами покупатели "Евроопт"! По счету это будут уже 135-й, 136-й и 137-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" .

Также будут разыграны три практичных красавца – внедорожники "Хендэ Крета"

Если вы хотите определить судьбу одного из суперпризов в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by, вытянув 7 заветных шаров из лототрона, - отправьте письмо на адрес электронной почты anketa@eurotorg.by. В письме укажите дату рождения, город проживания, место работы, номер дисконтной карты "Е-плюс". Не забудьте приложить свое фото и указать контактный номер телефона для связи, а также - если вы зарегистрированы в социальных сетях - ссылку на вашу страничку!

Что касается других призов этого тура, то в понедельник также своих обладателей найдут 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. И еще 50 000 денежных призов!

А еще – более 50 000 денежных призов! В том числе 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая! А вы уже запаслись игровыми кодами?

Следить за ходом розыгрыша можно будет в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. А можно заглянуть в этот день в "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8. И стать участником этого зажигательного шоу, лично увидев, как именно фортуна выбирает своих любимчиков! Начало розыгрыша - в 18.20.

Хотите стать обладателем новенького автомобиля или квартиры в Минске? Тогда успейте до вечера воскресенья забежать за нужными покупками в ближайший "Евроопт" или "Бруснічку" либо сделать заказ на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте захватить "товар удачи" и использовать дисконтную карточку "Е-плюс". И все игровые коды за ваши покупки, сделанные с 15 по 21 января включительно, примут участие в розыгрыше ценных призов уже в понедельник!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 22 января!

Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!