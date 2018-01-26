Уже в этот понедельник Ольга Барабанщикова разыграет 33-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" определят сами покупатели!

Покупатели "Евроопт" точно знают - понедельник самый удачный день! Ведь каждый понедельник "Евроопт" в игре
Всего через несколько дней, в понедельник, 29 января, в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится розыгрыш 53-го тура игры
В гостях у игры
Кстати, это уже 33-я квартира от "Евроопт", которая будет разыграна в игре
А три "Хендэ Крета" (138-й, 139-й и 140-й автомобили по счету!) разыграют сами покупатели "Евроопт"! Вестниками удачи станут жительницы Минска - воспитатель детского сада Екатерина Адамович и руководитель кадровой службы Мария Грицкевич. А еще одному участнику игры свою эстафету везения передаст Марина Вишневская, мама в декрете из Жодино, которая в прошлом туре выиграла стильный внедорожник!
Если вы хотите определить судьбу одного из суперпризов в прямом эфире, вытянув семь заветных шаров из лототрона, - отправьте письмо на адрес электронной почты anketa@eurotorg.by. В письме укажите дату рождения, город проживания, место работы, номер дисконтной карты "Е-плюс". Не забудьте приложить свое фото и указать контактный номер телефона для связи, а также - если вы зарегистрированы в социальных сетях - ссылку на вашу страничку! Возможность стать вестником удачи и оценить прозрачность игры изнутри есть у каждого!
Что касается других призов этого тура, то в понедельник также своих обладателей найдут 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Их разыграет еще одна покупательница "Евроопт" - минчанка Янина Кондрашевская, режиссер Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 000 денежных призов!
Следить за ходом розыгрыша можно будет в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. А можно заглянуть в этот день в "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8. И стать участником зажигательного шоу, лично увидев, как именно фортуна выбирает своих любимчиков! Начало - в 18.20.
Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры будет опубликован полный список его участников. Так что, если вы по какой-то причине вдруг сомневаетесь, претендуют ли ваши игровые коды на призы этого тура, можете проверить лично!
Хотите стать владельцем крутого внедорожника или просторной квартиры в Минске? Тогда успейте до вечера воскресенья забежать за нужными покупками в ближайший "Евроопт" или "Бруснічку" либо сделать заказ на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте захватить "товар удачи" и использовать дисконтную карточку "Е-плюс". И все игровые коды за ваши покупки, сделанные с 22 по 28 января включительно, примут участие в розыгрыше ценных призов уже в понедельник!
Обычная покупка может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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