Уже в этот понедельник Ольга Барабанщикова разыграет 33-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" определят сами покупатели!

Покупатели "Евроопт" точно знают - понедельник самый удачный день! Ведь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три внедорожника и множество других призов. В планах на 2018 год - разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных сумм! Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

Всего через несколько дней, в понедельник, 29 января, в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится розыгрыш 53-го тура игры "Удача в придачу!" . И своих обладателей найдут квартира в Минске, три автомобиля и более 50 000 денежных призов. А удачу участникам игры будет приносить звезда шоу-бизнеса Ольга Барабанщикова. И - сами покупатели "Евроопт"!

В гостях у игры "Удача в придачу!" за эти два года побывали уже многие белорусские и зарубежные знаменитости. Но Ольга Барабанщикова заглянет на розыгрыш впервые! В прошлом теннисистка, а сейчас певица, телеведущая и дизайнер модной одежды, она вытянет семь счастливых цифр из лототрона, определив владельца жилья в престижном районе Минска!

Кстати, это уже 33-я квартира от "Евроопт", которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" . Столичные апартаменты находятся по адресу ул. Ильянская, д. 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Такой приз действительно способен стать билетом в новую, счастливую жизнь! Ведь даже если победитель не соберется переехать в Минск, то выигранную квартиру всегда можно сдавать и получать солидный доход!

Квартира от "Евроопт" расположена в престижном районе Минска. Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

А три "Хендэ Крета" (138-й, 139-й и 140-й автомобили по счету!) разыграют сами покупатели "Евроопт"! Вестниками удачи станут жительницы Минска - воспитатель детского сада Екатерина Адамович и руководитель кадровой службы Мария Грицкевич. А еще одному участнику игры свою эстафету везения передаст Марина Вишневская, мама в декрете из Жодино, которая в прошлом туре выиграла стильный внедорожник!

Также будут разыграны три практичных красавца – внедорожники "Хендэ Крета"

Если вы хотите определить судьбу одного из суперпризов в прямом эфире, вытянув семь заветных шаров из лототрона, - отправьте письмо на адрес электронной почты anketa@eurotorg.by. В письме укажите дату рождения, город проживания, место работы, номер дисконтной карты "Е-плюс". Не забудьте приложить свое фото и указать контактный номер телефона для связи, а также - если вы зарегистрированы в социальных сетях - ссылку на вашу страничку! Возможность стать вестником удачи и оценить прозрачность игры изнутри есть у каждого!

Что касается других призов этого тура, то в понедельник также своих обладателей найдут 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Их разыграет еще одна покупательница "Евроопт" - минчанка Янина Кондрашевская, режиссер Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 000 денежных призов!

А еще – более 50 000 денежных призов! В том числе 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая! А вы уже запаслись игровыми кодами?

Следить за ходом розыгрыша можно будет в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. А можно заглянуть в этот день в "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8. И стать участником зажигательного шоу, лично увидев, как именно фортуна выбирает своих любимчиков! Начало - в 18.20.

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры будет опубликован полный список его участников. Так что, если вы по какой-то причине вдруг сомневаетесь, претендуют ли ваши игровые коды на призы этого тура, можете проверить лично!

Хотите стать владельцем крутого внедорожника или просторной квартиры в Минске? Тогда успейте до вечера воскресенья забежать за нужными покупками в ближайший "Евроопт" или "Бруснічку" либо сделать заказ на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте захватить "товар удачи" и использовать дисконтную карточку "Е-плюс". И все игровые коды за ваши покупки, сделанные с 22 по 28 января включительно, примут участие в розыгрыше ценных призов уже в понедельник!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 29 января!

Обычная покупка может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!