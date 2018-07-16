Уже завтра "Евроопт" разыграет 57-ю квартиру в Минске, сразу 5 автомобилей и деньги!

Каждый вторник удачливых белорусов в нашей стране становится на несколько десятков тысяч больше, ведь каждую неделю "Евроопт" в игре
По традиции главные призы разыграют известные персоны. Так, в студию игры завтра заглянут телеведущая и актриса Светлана Боровская, первая вице-мисс конкурса "Королева весна-2018" - Мария Соловьева, певица и телеведущая - Ольга Сацюк, а также блогер и певица - Валерия Яцкевич. А главный приз разыграет международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ, восьмикратный победитель первенств Республики Беларусь среди девушек - Анастасия Сорокина!
Увидеть розыгрыш своими глазами можно будет в 18:20 в торгово-развлекательном центре "Е-Сити" на ул. Денисовской, 8 в Минске. Также шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте
Самому удачливому покупателю завтра достанется квартира в престижном районе Минска! Кстати, уже 57-я, которая будет разыграна в игре
Также на кону в этот вторник пять модных и практичных кроссоверов "Ниссан Джук", с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра – идеальные семейные автомобили, которые подходят и для городских поездок, и для вылазок на природу. Цена каждой машины – почти 36 тыс. рублей, или $18 тыс. в эквиваленте! И это уже 212-й, 213-й, 214-й, 215-й и 216-й автомобили, которые обретут своих владельцев благодаря игре, проводимой торговой сетью "Евроопт".
Кроме того, своих обладателей отыщут более 20 000 денежных призов!
Проследить собственное участие в розыгрыше очень легко – на сайте evroopt.by сегодня будет размещен список всех зарегистрированных участников 77-го тура. А во вторник после завершения трансляции розыгрыша там же будет опубликован список победителей!
Приходите 17 июля в "Е-Сити" на ул. Денисовской, 8 или смотрите розыгрыш в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях! И, кто знает, быть может, завтра именно вам повезет выиграть автомобиль или квартиру в Минске?!
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