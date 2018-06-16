В 72-м ОУЦ начала работу система видеонаблюдения

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 72-м объединенном учебном центре в Печах начала работу система видеонаблюдения. Об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков после торжественного мероприятия, посвященного принятию военной присяги новым пополнением, передает корреспондент БЕЛТА.
"Система видеонаблюдения успешно работает в казарме 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений. Работа по оснащению видеонаблюдением других казарм продолжается. Это делать нужно, потому что это востребовано", - сказал Андрей Равков.
В казарме установлено 64 камеры, которые работают круглосуточно. Видео записывается со звуком и хранится около месяца. "Наша система видеонаблюдения способна распознавать лица. Она установлена с целью повышения контроля за организацией повседневной жизнедеятельности подразделений воинской части. За время работы система успела зарекомендовать себя, удалось решить определенные вопросы в контроле за несением внутренней службы суточным нарядом, а также повысить личную дисциплинированность военнослужащих", - проинформировал заместитель начальника 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений по идеологической работе гвардии капитан Михаил Кумяков.-0-
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