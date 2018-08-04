В аэропорту Бургаса повредили самолет "Белавиа", за пассажирами отправляли запасной борт

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" прокомментировала причины задержки рейса Бургас-Минск, сообщает БЕЛТА.
"Вечером 3 августа воздушное судно Boeing 737-300 при подготовке к вылету рейса В2-8340 в болгарском аэропорту Бургас было повреждено по вине обслуживающей компании, что привело к задержке вылета рейса. В процессе загрузки багажа погрузчиком обслуживающей компании аэропорта была повреждена правая кромка заднего багажника самолета", - уточнили в авиакомпании.
Проверка на герметичность показала, что нужен ремонт воздушного судна. Было принято решение высадить из самолета пассажиров и разместить их на аэровокзале, разгрузить багаж.
Как пояснили в "Белавиа", оперативно устранить неполадку не удалось, было принято решение выслать за пассажирами запасной самолет. Сразу после получения разрешения в ночное время от авиационных властей Болгарии запасной борт вылетел за пассажирами из Минска.
"В связи с полной загрузкой гостиниц курорта, а также отсутствием многоразовых виз у большой части пассажиров не удалось предоставить проживание в близлежащих гостиницах. Со своей стороны авиакомпания предоставила горячее питание ночью, а также утром легкую закуску и напитки", - отметили в "Белавиа". В Бургас направлена техническая команда авиакомпании для проведения ремонта поврежденного воздушного судна, вылет которого был запланирован сегодня на 15.00.
"Белавиа" приносит свои извинения за случившийся инцидент.-0-
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