В Академии МВД готовят востребованных профессионалов - Барсуков

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии МВД готовят востребованных, профессионально грамотных специалистов для всех правоохранительных органов Беларуси, воспитывают настоящих патриотов. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Через Академию МВД прошли почти 90% офицерского руководящего состава. Здесь готовят востребованных, профессионально грамотных специалистов для всех правоохранительных органов Беларуси, воспитывают настоящих патриотов. Это будущее нашей страны", - сказал Александр Барсуков.

Ведущий милицейский вуз Беларуси отмечает 60-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло сегодня на строевом плацу главного корпуса академии. В нем приняли участие 23 делегации из десяти стран, в том числе из Азербайджана, Китая, Латвии, ОАЭ, России, Сербии, Украины, а также руководители и педагоги 22 кадетских училищ и общеобразовательных учреждений, в которых открыты правовые классы, специализированного лицея МВД.

На плацу состоялось торжественное открытие мемориала "Аллея Памяти, Гордости, Славы", посвященного выпускникам и сотрудникам - всем представителям ведущего милицейского вуза. Его композиция представляет собой четыре памятных камня и скульптуру.

Автор мемориала - заслуженный художник Дагестана, скульптор Хизри Асадулаев, награжден медалью Франциска Скорины и золотой медалью Российского фонда мира. "Идея мемориала - чтить память всех сотрудников и курсантов академии, которые принимали участие в значимых событиях истории: Великой Отечественной войне, войне в Афганистане, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Это страницы жизни академии, поэтому и памятные камни выполнены в форме страниц. Дубовая ветка символизирует память. Центральная фигура мемориала - курсант - выпускник, который только выходит за ворота вуза. Молодой специалист, получивший диплом и погоны лейтенанта. Гордый, вдохновленный, смелый, полон надежд на то, что он сделает все, чтобы в стране было спокойно", - отметил скульптор.

Хизри Асадулаев

Бронзовую скульптуру открыли заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, начальник Академии МВД Владимир Бачила, бывший министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов и бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев.

Вечером торжественные мероприятия продолжатся праздничным концертом в Большом театре оперы и балета.-0-

Фото Рамиля Насибулина.