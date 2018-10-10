В Баку рассмотрели планы по развитию аэронавигационных систем стран СНГ

10 октября, Баку /БЕЛТА - Trend/. Столица Азербайджана стала местом проведения 35-го совещания Координационного совета "Евразия", объединяющего национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания стран СНГ.

Как говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии", в совещании приняли участие свыше 90 человек из 15 стран, включая генеральных директоров национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания стран СНГ - Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также представителей международных авиационных организаций ICAO, МАК, IATA.

На совещании в Баку были заслушаны доклады представителей национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания государств - членов "Евразии" о состоянии аэронавигационных систем государств СНГ и планах развития. Особое внимание было уделено вопросам полетов беспилотных летательных аппаратов и их влияния на безопасность полетов, воздушного пространства свободных маршрутов, а также перспективам внедрения, модернизации воздушного пространства в Европе и национальным стратегиям в области воздушного пространства, состоянию безопасности полетов в гражданской авиации государств - участников соглашения о гражданской авиации, гармонизации национальных систем организации воздушного движения стран - участников совета "Евразия".

Координационный совет "Евразия" был создан в 1999 году. Его учредителями являются ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", РГП "Казаэронавигация" (Казахстан), "Азераэронавигация" (Азербайджан), ГП "Белаэронавигация" (Беларусь), ГП "Кыргызаэронавигация" (Кыргызстан), ГУП "Таджикаэронавигация" (Таджикистан) и Центр "Узаэронавигация" (Узбекистан).-0-